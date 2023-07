Kierował samochodem mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie

Po północy policjanci z komisariatu w Medyce otrzymali zgłoszenie o nieporozumieniach pomiędzy dwoma mężczyznami. Udali się we wskazane miejsce, gdzie samochodem podjechał do nich jeden z uczestników zdarzenia. Policjanci przypuszczali, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał ponad 2,9 promila alkoholu w organizmie. Obywatel Ukrainy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czyn i złożył wyjaśnienia.

32-letni obywatel Ukrainy za swoje zachowanie odpowie przed sądem.