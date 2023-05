Kierujący volkswagenem wydmuchał ponad 2,5 promila alkoholu! Skrajna nieodpowiedzialność na drodze

We wtorek około godz. 17 policjanci z komisariatu w Dubiecku zatrzymali do kontroli w miejscowości Skopów kierującego volkswagenem, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Kierujący zatrzymał się do kontroli w taki sposób, że przednie koło samochodu zawisło nad rowem. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co było przyczyną takiego manewru. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, a ponadto nie posiada uprawnień do kierowania.

Nietrzeźwy 33-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.