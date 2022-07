Kolejny sukces Zespołu Tanecznego „Koralik” działającego przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu [ZDJĘCIA]

"Koralik" został nagrodzony za układy „Bogini Egiptu” i „Czy to jawa czy to sen” w kategorii inscenizacja i miniatura taneczna (16 - 25 lat). Za choreografię do układów odpowiedzialna jest Dorota Pantuła-Ferlejko.

Prócz prezentacji konkursowych zespół uczestniczył w korowodzie, ognisku, koncertach na scenie letniej oraz obejrzał znakomity spektakl „Brodzić po wodzie” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca.