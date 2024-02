Komisarz wyborczy w Przemyślu zarejestrował 195 komitetów wyborczych

W Przemyślu do wyborów staną też KWW Przemyśl 3D oraz KWW Do Przodu Przemyśl. To może oznaczać, że do walki o fotel prezydenta Przemyśla powalczy nawet sześciu kandydatów. Oczywiście, możliwe jest również, że swoje listy w Przemyślu wystawią któreś z komitetów ogólnopolskich.

Do 22 lutego do komisarza wyborczego mają trafić nazwiska kandydatów na członków komisji wyborczych. Zostaną wyłonieniu do 27 lutego. Do 4 marca do godz. 16 mają zostać zgłoszeni kandydaci na radnych. Nazwiska osób ubiegających się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta mają być podane do 14 marca, również do godz. 16.

Wybory odbędą się 7 kwietnia, a ewentualna druga tura 21 kwietnia.