Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Krasiczynie [ZDJĘCIA]

W pierwszej części widzowie mieli okazję usłyszeć piosenki wojskowe takie jak, „Serce w plecaku”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. W drugiej części artyści zaprezentowali się w repertuarze rozrywkowym z piosenkami polskimi: „Do kołyski”, „Zimny drań” lub „Wielka woda”, oraz zagranicznymi przebojami „The Quest”, „The time of my life”. Dodatkową atrakcją był występ towarzyszącej zespołowi grupy baletowej, która w takt śpiewanych piosenek tańczyła i prezentowała układy choreograficzne.