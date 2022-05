Koszykówka. Niedźwiadki Chemart Przemyśl w najlepszej ósemce Mistrzostw Polski do lat 15

Zmierzyły się ze sobą ekip ubiegłorocznych nieoficjalnych mistrzów i wicemistrzów Polski rozgrywek do la 14, czyli UKS Bryza SP Kowale i wspomniani gospodarze turnieju, drużyna Niedźwiadków. Jasny sygnał chęci włączenia się do walki o awans do finału dawali również zawodnicy Młode Żubry Białystok a stawkę uzupełniła jedna z najbardziej uznanych koszykarskich marek w naszym kraju Exact Systems Śląsk Wrocław.

Gospodarze zaczęli turniej od zdecydowanego zwycięstwa nad gośćmi z Wrocławia. W kolejnym meczu ulegli nieznacznie UKS Bryza SP Kowale – była to druga w ostatnich dwóch latach porażka zespołu Daniela Puchalskiego, druga z drużyną Bryzy.

Rozstrzygający o awansie do finału miał się okazać mecz z drużyną Młodych Żubrów Białystok. Zawodnicy z Białegostoku, prowadzeni przez gwiazdę imprezy Dawida Niedziałkowskiego, do ostatnich sekund nie chcieli dać za wygraną. Ostatecznie po bardzo nerwowej końcówce, zwycięstwo padło łupem podopiecznych Daniela Puchalskiego i Mariusza Zamirskiego, czym przypieczętowali oni awans do najlepszej ósemki.