Kto kandydatem na prezydenta Przemyśla? Rozkręca się giełda nazwisk [LISTA]

- Przemyśl to moje miejsce na ziemi. Tutaj się urodziłem, chodziłem najpierw do SP 14, potem do I LO, po studiach postanowiłem wrócić do Przemyśla. Decydując się na kandydowanie, podejmuję wyzwanie, aby godnie reprezentować wszystkich mieszkańców miasta, aby dbać o ich sprawy, aby tworzyć warunki do rozwoju Przemyśla. Wierzę w potencjał tego miasta - twierdzi Tomasz Dziumak.