Larp "Oblężenie Vienau" w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach pod Przemyślem [ZDJĘCIA]

Larp "Oblężenie Vienau"

Każda historia ma swój początek. Ne inaczej jest i tym razem. Obecnie mamy rok 2520 K.I. Czternaście lat temu po przegranej dyspucie granicznej, bretoński hrabia de la Tour-Sanglac zobowiązał się oddać na wychowanie swojego jedynego syna do baronowi Franciszkowi Donn. W traktacie pokojowym zapisane było, że gdy młody Jean Pierre osiągnie pełnoletniość będzie on mógł wrócić do domu. Młody Bretończyk całe rozumne życie wychowywał się w Talabeclandzie, gdzie wyrósł na gorliwego wyznawcę Taala i za nic miał bretońskie zwyczaje.

Tydzień po szesnastych urodzinach chłopaka do Lieske przybył kuzyn już zmarłego ojca Jean Pierrea, Alberic de la Tour, który za dużą sumę chciał wykupił chłopaka z rąk Franciszka Donn. Baron nie chciał go oddać za darmo, a jak się później okazało, także za godziwą opłatę. Wszystkiemu były winne, jak zawsze, wadliwe umowy prawne. Otóż według prawa imperialnego pełnoletniość osiąga się w wieku 18 lat, a bretońskiego w wieku 16 lat. Ta drobna nie uwaga o mało co nie skończyła się tragicznie.