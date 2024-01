Lidia Morawska otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla

- Prof. Lidia Morawska powinna otrzymać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla ze swoje wybitne dokonania naukowe, z których jesteśmy dumni jako przemyślanie i Polacy. Lidia Morawska to autorytet naukowy i kobieta wspaniale reprezentująca na arenie międzynarodowej nasz kraj i nasze miasto, z którym utrzymuje ścisły kontakt. Pani profesor niewątpliwie należy do grona najwybitniejszych przemyślan i ambasadorów naszego miasta - czytamy we wniosku Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.