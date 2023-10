Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Bircza

adres: Ojca św. Jana Pawła II 10, 37-740 Bircza numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Sufczyna 52, 37-740 Sufczyna numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Żohatyn 46, 37-751 Żohatyn numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Kuźmina 43A, 37-744 Kuźmina numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Brzeżawa 36, 37-751 Brzeżawa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Leszczawka 40, 37-740 Leszczawka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Korzeniec 26A, 37-740 Korzeniec numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Brzuska 15, 37-740 Brzuska numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Leszczawa Dolna 31 A, 37-740 Leszczawa Dolna numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Huta Brzuska 96 A, 37-740 Huta Brzuska numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Lipa 27, 37-751 Lipa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

