Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Orły

adres: Hnatkowice 182, 37-717 Hnatkowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Duńkowiczki 160, 37-716 Duńkowiczki numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Drohojów 36, 37-716 Drohojów numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Ciemięrzowice 74, 37-717 Ciemięrzowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Walawa 83, 37-716 Walawa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Wacławice 55, 37-717 Wacławice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Trójczyce 189, 37-717 Trójczyce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Przemyska 2, 37-716 Orły numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Olszynka 97, 37-717 Olszynka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Niziny 202, 37-716 Niziny numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Kaszyce 213A, 37-717 Kaszyce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Małkowice 102A, 37-716 Małkowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Zadąbrowie 80B, 37-716 Zadąbrowie numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co trzeba zrobić, żeby oddać głos za granicą?

Za granicą głosować można jedynie osobiście. Prawo do tego posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego jeśli mamy zamiar wziąć udział w wyborach, to trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Jest wiele możliwości, aby to zrobić - pisemnie, ustnie, w formie elektronicznej, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Ponadto można skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, do czego zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takim zgłoszeniu trzeba podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.