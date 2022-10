Lwów. Pomoc humanitarna dla seniorów polskiego pochodzenia [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Ponad 200 seniorów polskiego pochodzenia mieszkających we Lwowie otrzymało pomoc humanitarną. Artykuły spożywcze, higieniczne i chemiczne zostały przekazane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie podczas wydarzenia w budynku Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny. To kolejna odsłona akcji pomocowej, którą rozpoczęła pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty we Lwowie we wrześniu br.