Maj 2023 w Przemyślu: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

Przegląd kwietnia 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Piękne, młode, niebezpieczne. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe. 📢 Koło widokowe w Przemyślu już się kręci. Zobacz zdjęcia i wideo z lotu ptaka! W sobotę 29 kwietnia po godz. 13 ruszyło koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja należy do Lunaparku Robland z Leszna. Koło ma 30 metrów wysokości. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób. Koło ma się kręcić do 15 maja. Koszt przejażdżki (3 okrążenia): 25 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci do 6 roku życia. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

📢 Słoneczna Giełda Wschód w Skołoszowie. Zobacz, czym handlowano 29 kwietnia [ZDJĘCIA] Słoneczna, ostatnia sobota kwietnia przyciągnęła na Giełdę Wschód tłum ludzi. Równie dużo było asortymentu. Na bazarze przybywa roślin, sadzonek, a dla głodnych jest także strefa z gastronomią. Zobaczcie, czym handlowano 29 kwietnia.

Prasówka maj Przemyśl: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Przemyśla. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Majówka 2023. Co się dzieje oraz co warto zobaczyć na Podkarpaciu i w okolicy Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

📢 Rusza koło widokowe w Przemyślu! Policja ustala, czy popełniono przestępstwo [ZDJĘCIA] W piątek 28 kwietnia o godz. 17 ruszyć ma koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Policjanci sprawdzają, czy podczas montażu koła doszło do przestępstwa. Chodzi o uszkadzanie powierzchni placu. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy w historii. Czy jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Ponadczasowe i piękne. Zniewalające i uwodzicielskie. Prawdziwe klasyki wśród zapachów, które cieszą się od dekad niesłabnącą popularnością. A które zasłużyły na miano najpiękniejszych perfum w historii i czy też tak uważacie? Zobaczcie w galerii. 📢 Wypadek na DK 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Ranna została kobieta [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze krajowej nr 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Kierujący renault, 81-latek z powiatu przemyskiego włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej volvo w kierunku miasta. W wyniku zderzenia niegroźnych obrażeń ciała doznała 53-letnia kobieta z volvo. Pogotowie ratunkowe zabrało przemyślankę do szpitala na badania. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

📢 Majówka 2023 w Przemyślu. Kultura, rozrywka i wydarzenia patriotyczne [WIDEO] Przed nami Majówka 2023. Sprawdźcie, jakie wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i patriotyczne odbędą się w Przemyślu i w jego najbliższej okolicy. 📢 Imprezy w majówkę na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w długi weekend majowy? Rozpoczęła się majówka 2023. Jakie imprezy odbędą się na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń, takich jak m.in. festiwal ZEW, Święto Paniagi czy Balony nad Krosnem. Zagrają dla Was m.in. Kordian, Milano, Zbóje, Lanberry, KSU czy Kult! Nie zabraknie również zlotów motocyklowych, wydarzeń charytatywnych i imprez biegowych. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii - będzie się działo!

📢 Otwiera się Park Tajemnicza Solina. Czeka na was Wioska Czadów, Osada Olbrzymów i Labirynt Biesa. Są też wyspy lodowe Park Tajemnicza Solina przy kolejce gondolowej Polskich Kolei Linowych nad Jeziorem Solińskim, po przerwie zimowej – otwiera swoje podwoje. Na weekend majowy przygotowano sporo nowych atrakcji.

📢 Tanie domy od komornika na Podkarpaciu. Sprawdź licytacje komornicze Licytacje komornicze na Podkarpaciu. Przedstawiamy oferty najtańszych domów od komornika w województwie podkarpackim. Wszystkie informacje o licytacjach pochodzą ze strony www.licytacje.komornik.pl. Na slajdach w galerii zostały zawarte informacje dotyczące ceny, wielkości działki, domu lub mieszkania, a także dodatkowe informacje. Sprawdź licytacje w GALERII. 📢 Budowa koła widokowego w Przemyślu nielegalna? Wojewódzki Konserwator zabytków nie wydał pozwolenia Wydano decyzję dla firmy prowadzącej budowę koła widokowego, wstrzymującą prowadzenie robót budowlanych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności - poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu. Plac Niepodległości, gdzie trwa budowa, to obszar zespołu staromiejskiego Przemyśla w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków oraz Pomnika Historii RP. 📢 Przemyślanie, którzy zmarli w ostatnich dniach. To ich klepsydry [26 KWIETNIA] Klepsydry pochodzą z kościoła Franciszkanów (Reformaci) i zostały sfotografowane 26 kwietnia.

📢 Filmowcy z całej Polski zobaczyli "przemyskie Hollywood" i nie tylko [ZDJĘCIA] Przemyśl znalazł się na trasie ponad 20-osobowej grupy producentów, osób odpowiedzialnych za wyszukiwanie lokacji filmowych i pracujących przy polskich i nie tylko filmach. Spotkanie to inicjatywa Podkarpackiej Komisji Filmowej. 📢 Na Placu Niepodległości w Przemyślu rozpoczął się montaż koła widokowego [ZDJĘCIA] Lunapark Robland z Leszna rozpoczął we wtorek 25 kwietnia montaż koła widokowego na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja ma 30 metrów wysokości, długość podstawy to 17 metrów, a szerokość 13 metrów. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób.

📢 Wypadek w Kuńkowcach pod Przemyślem. Kierujący VW golfem uderzył w seata [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 7 na drodze wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Kuńkowce pod Przemyślem. Na pasie w kierunku miasta kierujący volkswagenem golfem uderzył w tył jadącego przed nim seata. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala pasażerkę seata.

📢 Rozpoczęto prace nad pierwszym etapem zagospodarowania terenu wzdłuż prawego brzegu Sanu w Przemyślu [ZDJĘCIA] Na prawym brzegu Sanu ma powstać trasa piesza, prowadząca od kładki pieszo-rowerowej do wodnego placu zabaw i parkingu przy ul. Sanockiej o długości ok. 1000 metrów. 📢 Natychmiast wyrzuć z ogrodu. Te rośliny przyciągają kleszcze - takich roślin lepiej nie mieć na swojej działce Wzmożoną aktywność kleszczy z reguły obserwuje się w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-czerwiec) oraz jesiennym (wrzesień-listopad). Niestety, ciepłe zimy sprawiają, że te pajęczaki budzą się do życia zdecydowanie szybciej i dłużej się utrzymują. Jak się przed nimi chronić? Jakie rośliny przyciągają do nas te nieprzyjemne pajęczaki? Koniecznie zobaczcie! 📢 Byliśmy na grzbiecie Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach [ZDJĘCIA] W niedzielę 23 kwietnia nasz fotoreporter wybrał się na grzbiet Połoniny Caryńskiej (1297 m) w Bieszczadach. Panorama z Połoniny Caryńskiej jest rozległa, z dobrze widocznym masywem Wielkiej Rawki, Połoniny Wetlińskiej i grupą najwyższych szczytów polskich Bieszczadów z Tarnicą i Haliczem. Przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza, z połoniny zobaczyć można odległe o ponad 100 km ukraińskie Gorgany, czy odległe o blisko 180 km Tatry!

📢 Kwietniowa Giełda Staroci w Przemyślu. Zobacz, co można tam kupić [ZDJĘCIA] Giełda staroci to miejsce, gdzie można kupować i sprzedawać przedmioty kolekcjonerskie, antyki i inne rzadkie, historyczne lub unikalne przedmioty. Przemyska Giełda Staroci Giełda odbywa się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w I Liceum Ogólnokształcącym. Zobaczcie, co można tam było kupić 23 kwietnia.

