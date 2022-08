Maluchy z Przemyśla będą dwujęzyczne. Materiały dydaktyczne trafiły do przedszkoli [ZDJĘCIA]

Z materiałami i pomocami dydaktycznymi do przemyskiego Przedszkola nr 3 pojechała członek zarządu województwa Anna Huk. Wicemarszałek była także gościem podopiecznych Przedszkola nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

- Dzisiejszy świat wymaga od nas, aby tym naszym najmłodszym skarbom w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości dać kompetencje, które pomogą im w przyszłości. Dwujęzyczność lub wielojęzyczność dla dzieci to potencjał, który z pewnością zaprocentuje. Właśnie dlatego Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu programu pilotażowego, dzięki któremu chcemy wychowywać do dwujęzyczności dzieci uczęszczające do przedszkoli na Podkarpaciu. Zaprosiliśmy do współpracy w realizacji programu władze miast prowadzących przedszkola publiczne z całego regionu – mówi członek zarządu województwa Anna Huk o inicjatywie.