Masz samochód na gaz LPG? Sprawdzamy, czy możesz tankować nową benzynę E10

Czy mogę zatankować E10, jeżeli mam instalację na gaz LPG? Paliwo E10 skomplikowało nasze wizyty na stacjach benzynowych. Nie każdy może tankować nową benzynę. A co jeżeli masz w samochodzie instalację gazową LPG? Jeśli tak, to niewykluczone, że jesteś właścicielem jednego z około 2,5 mln aut zasilanych gazem, które jeżdżą po ulicach naszego kraju. Zainstalowanie aparatury na gaz w samochodzie jest jednym z popularniejszych sposobów na ograniczenie kosztów paliwa.

Czy można tankować benzynę E10 w samochodzie na LPG?

Pb 95 E5 jest powoli zastępowane w Polsce przez E10. Jednak nie każdy samochód może na nim jeździć. To dlatego, że nowe paliwo 95 ma więcej biokomponentów. Pb 95 E5 miała ich maksymalnie 5% w swoim składzie, a Pb 95 E10 nawet do 10%. Nie każdy samochód jest do tego przystosowany, a zwłaszcza starsze modele.

Mając samochód na LPG, naturalnie jeździmy głównie na gazie. Mimo to czasami konieczne będzie przestawienie się na klasyczną benzynę. Czy możemy tankować E10? Posiadanie LPG nie ma tutaj znaczenia. Liczy się to, czy instalacja benzynowa jest przystosowana do spalania E10. To możemy sprawdzić w artykule „Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie”

Warto pamiętać, że ogólnie nie zaleca się tankować benzyny E10 do samochodów z instalacją LPG. Jeżeli na co dzień jeździmy na gazie, benzyna może dłużej zalegać w baku. Dotyczy to jednak głównie aut starszych i sporadycznie używanych.

Czym może grozić tankowanie E10, jeżeli samochód nie jest do tego przystosowany?

Tankowanie E10, jeżeli samochód nie jest do niego przystosowany, może skutkować szybszą korozją lub parceniem gumowych części układu paliwowego. Jeżeli pojazd nie jest dostosowany do paliwa E10 – należy wówczas tankować droższe paliwo E5 o liczbie oktanowej 98.

Wideo Strefa Biznesu: Tylko co piąty pracownik chce pracować zdalnie