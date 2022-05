Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w PWSW w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Uroczystości zostały zorganizowane przez Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW, Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek”, we współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

O oprawę muzyczną zadbały studentki I roku pielęgniarstwa uczelni Emilia Skrabut oraz Julia Franczak. Justyna Supel, studentka III roku pielęgniarstwa PWSW, przybliżyła historię stroju pielęgniarskiego, który nie jest tylko elementem estetycznym czy higienicznym, jest przecież oznaką przynależności do danej grupy społecznej, zawodowej.

Święto na całym świecie obchodzone jest 12 maja.

- Data święta nawiązuje do urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale, która w 1860 r. w Londynie założyła pierwszą szkołę pielęgniarską na świecie i to właśnie ona postanowiła uświetnić wydarzenie swoją obecnością! Może nie we własnej osobie, ale poprzez wierną kopię, w którą wcieliła się Sandra Sitnik z Działu Organizacji i Promocji PWSW i wraz ze studentkami pielęgniarstwa przybliżyła kulisy życia jednej z najbardziej znanych postaci w świecie medycznym - informuje Justyna Przerwa z PWSW w Przemyślu.