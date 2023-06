Mieszkańcy Kaszyc na starych fotografiach. Niezwykła wystawa

Wernisaż, będący okazją do spotkania z autorem, odbędzie się tuż po czwartkowym, odpustowym nabożeństwie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szkole Podstawowej w Kaszycach - w samo południe.

- Będzie to doskonała okazja do posłuchania opowieści o migracji mieszkańcow Galicji do Kanady, ich dalszych losach, dwóch równoległych światach sprzed stu lat - zapowiada Frank Cedar.