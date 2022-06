Mieszkańcy ul. Paderewskiego i Sobińskiego w Przemyślu napisali list do prezydenta Wojciecha Bakuna OPRAC.: Łukasz Solski

W sobotę do naszej redakcji trafił e-mail, który zawierał list otwarty do Wojciecha Bakuna, prezydenta Przemyśla. Nie wiemy, kto jest jego autorem. Z treści wynika, że to mieszkańcy ulic Paderewskiego i Sobińskiego. Całość dotyczy sobotniej imprezy "Królowie ulicy", którą zorganizował przemyski AUTOMOBILKLUB. Krótko mówiąc, mieszkańcy nie byli zadowoleni, że przez kilka godzin ścigano się pod oknami ich domów. Publikujemy list w całości.