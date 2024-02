Mirosław Majkowski na liście Konfederacji do podkarpackiego sejmiku

Podczas konferencji ogłoszono również kandydatów do Rady Powiatu Rzeszowskiego. To m.in. Tomasz Lęcznar, Wiesław Walat, Jacek Kiczek. Z kolei Karolina Pikuła będzie kandydować na prezydenta Rzeszowa.

„Jedynkami” do sejmiku woj. podkarpackiego będą:

Co ciekawe, na prezydenta Rzeszowa nie będzie kandydował były asystent posła Brauna Jacek Ćwięka, do niedawna działacz Konfederacji. Podczas konferencji prasowej Koalicji Odnowy Podkarpacia Ćwięka poinformował, że wraz z radnym Jackiem Kotulą będą startować w wyborach do sejmiku woj. podkarpackiego.