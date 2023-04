Mirosław Majkowski odznaczony Złotą Odznaką za opiekę nad zabytkami

- Otrzymane odznaczenie traktuję więc trochę zbiorowo, bo nie udałoby się zrobić tego wszystkiego bez wsparcia i pomocy wielu osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prace nad ochroną zabytków. To praca kierownik biura ZGFTP Karoliny Cynkar oraz całego zarządu i członków ZGFTP. Bez ich przychylności i wsparcia dla realizacji pomysłów byłoby ciężko - dodaje Majkowski.

- To ciężka praca byłych i obecnych członków Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. Mojej drugiej rodziny. To bardzo ciężka praca Julii Olech, Miejskiego Konserwatora Zabytków i całego zespołu radnych , urzędników i społeczników uczestniczących w tworzeniu Parku Kulturowego. Odznaka jest w mojej ocenie docenieniem wszystkich pasjonatów historii, miłośników Twierdzy Przemyśl społeczników z Polski i Węgier, z którymi małem okazję współpracować podczas akcji porządkowania fortów, cmentarzy wojennych oraz pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych poległych żołnierzy. Traktuję więc to odznaczenie jako docenienie trudu i poświęcenia wszystkich wyżej wymienionych. Bez waszej pomocy niczego sam bym nie zrobił - napisał Mirosław Majkowski w mediach społecznościowych.