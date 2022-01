MPEC w Przemyślu podsumował 2021 rok. Był rekordowy. Dlaczego?

- Równocześnie wszystkie miesiące "klasycznego" sezonu grzewczego w roku 2021 były nie tylko chłodniejsze od analogicznych okresów roku 2020, ale i z reguły kształtowały się poniżej średnich temperatur z ostatnich 10, 15 i 20 lat. Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła w roku 2021 plus 5,6 stopni Celsjusza. Sytuacja taka spowodowała, że sprzedaż ciepła w roku 2021 wyniosła 476,4 tys. GJ i była najwyższa od wyjątkowo zimnego roku 2003 (średnia temperatura sezonu grzewczego 0,9 stopnia C), kiedy to wyniosła 482,1 tys. GJ.