Na os. Kmiecie w Przemyślu tereny rekreacyjne pięknie przygotowane na wakacje [ZDJĘCIA]

- Trawa na plaży wykoszona, boiska do siatkówki i piłki nożnej przygotowane, jak na zawody pucharu świata, plac zabaw wysprzątany, świeże kwiaty posadzone, a kominek w altance czeka, kiedy ktoś go odpali i upiecze w nim kiełbaski - zachęcają działacze Stowarzyszenia Osiedla Kmiecie w Przemyślu.

Dziękują służbom miejskim za wykonane prace i dbanie o porządek w miejscach rekreacyjnych ich osiedla.

- Niestety ubolewamy bardzo, że tereny nad rzeką San, za które odpowiedzialne są Wody Polskie niestety po dzień dzisiejszy nie zostały wykoszone - dodają.

W tej sprawie wystosowali pismo do prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna, aby zwrócił się po raz kolejny z interwencją do Zarządu Zlewni Wód Polskich z prośbą o jak najszybsze wykoszenie terenów przylegających do tzw. bulwarów wzdłuż rzeki San.