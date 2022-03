Na przejściu granicznym w Medyce dużo spokojniej niż w poprzednich dniach [ZDJĘCIA]

Uchodźcy mogą tutaj liczyć na ciepły posiłek i niezbędną pomoc. Mogą też od razu kierować się do podstawionych autokarów, które przewożą ich do punktu recepcyjnego. W porównaniu z poprzednimi dniami tej doby około 4 tys. mniej uchodźców przybyło na Podkarpacie. Wśród nich jest wyglądająca na niespełna 30 lat Ira, która ucieka przed wojną z Połtowy. Kobieta za kompana w podróży ma psiaka o imieniu Kofi. To wyżeł weimarski.

- Nie mogłam go zostawić w kraju i zabrałam ze sobą. W Połtawie jest na razie spokojnie więc w miarę sprawnie i bezpiecznie dotarłam do Polski. Teraz czekam na znajomych, którzy zabierają mnie i Kofiego na Litwę do Wilna - mówi Ira.