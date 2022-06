Nabór do szkół ponadpodstawowych w Przemyślu. Te placówki są najpopularniejsze wśród uczniów ósmych klas [RANKING]

Uczniowie szkół podstawowych z Przemyśla w swoim mieście mają do wyboru 12 szkół ponadpodstawowych i kilkadziesiąt możliwych profili. Oczywiście, mogą wybrać szkołę nie tylko w Przemyślu.

W naszym rankingu wzięliśmy pod uwagę tzw. pierwsze preferencje, szkoły "pierwszego wyboru", czyli takie, do których uczeń najbardziej chce się dostać. To liczba osób, które wybrały dany oddział, a ich wniosek został zaakceptowany plus liczba osób, które wybrały dany oddział, ale nie dostarczyły jeszcze wniosku lub ich wniosek nie został jeszcze zweryfikowany.

Każdy ósmoklasista może oczywiście wskazać też inne placówki, do których chciałby się dostać, gdyby nie udało się ze szkołą pierwszego wyboru.