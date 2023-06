Nadanie sztandaru szkole podstawowej we Fredropolu [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W Szkole Podstawowej im. A. Fredry we Fredropolu odbyła się podniosła uroczystość nadania sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. której przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. Na zakończenie eucharystii nastąpiło poświęcenie sztandaru, a po nabożeństwie uczestnicy przeszli do budynku szkoły. Następnie Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar dyrekcji i całej społeczności szkolnej, oraz nastąpiło wbicie symbolicznych gwoździ. Uczniowie Szkoły uświetnili uroczystość swoim występem nawiązującym do twórczości patrona szkoły Aleksandra Fredry.