"Nasz krzyk rozpaczy będzie słyszalny" - Samorządowa Inicjatywa Obrony Polskich Lasów w obronie Bieszczadów

Rozporządzenie i jego skutki

- Nic nie zostało rozwiązane tak, jak obiecywano, i my z tym problemem musimy się mierzyć. Trzeba walczyć, bo walczymy za wszystkich. To będzie dopiero początek. My, w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim, łatwo się nie poddajemy. Bircza broniła się trzy razy i czwarty raz się obroni.

Samorządowa Inicjatywa Obrony Polskich Lasów

Przyszłe wyzwania i zagrożenia

W ostatnich dniach Parlament Europejski przegłosował Nature Restoration Law, czyli rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody. Kraje UE muszą odtworzyć co najmniej 30% osuszonych torfowisk do 2030 r., 40% do 2040 r. i 50% do 2050 r. Co najmniej jedna trzecia torfowisk ma być ponownie nawodniona, a że w Polsce mamy około 1,1 mln ha byłych torfowisk używanych rolniczo, tworzy to bardzo poważne zagrożenia dla rolnictwa i leśnictwa.