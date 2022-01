Niedźwiadek Ada został uśpiony. Od ponad tygodnia przebywał w ośrodku w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Czekamy na wyniki próbek, które wysłaliśmy do laboratoriów. Na razie niedźwiadek leczony jest w kierunku na plazmozę. Na razie bez efektów. Objawy neurologiczne tak jak były, tak są. Niestety,uniemożliwiają one zwierzęciu normalne funkcjonowanie. Organizm nie reaguje na podawane leki, nie ma poprawy. Niestety, jest to przypadłość zaawansowanych stanów takich chorób odkleszczowych jak anaplazmoza, gdzie już doszło do zaatakowania układu nerwowego - w środę poinformował lek. wet. Jakub Kotowicz z ORZCh w Przemyślu.