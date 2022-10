Nieprzytomny mężczyzna leżał na chodniku w Przemyślu. Udało się mu pomóc [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek na ul. Borelowskiego w Przemyślu. Strażacy z PSP Przemyśl jadąc na pogadankę z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 14, zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Był nieprzytomny, więc wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna upadł najprawdopodobniej w wyniku ataku padaczki. Odzyskał przytomność i został zabrany do szpitala.