Nowe oznakowanie fortów i obiektów Twierdzy Przemyśl [ZDJĘCIA]

- Konsekwentnie realizujemy zadanie dotyczące oznakowania drogowego obiektów Twierdzy Przemyśl - informuje Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Nowe, kierunkowe znaki drogowe zostały zamontowane przy drodze krajowej 77. Prowadzą do obiektów znajdujących się na terenie gminy Orły, w powiecie przemyskim. Chodzi o Fort XI Duńkowiczki, cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Hnatkowicach i Drohojowie.

- Ponadto Związek Gmin Fortecznych zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla nowego oznakowania, przy drodze krajowej 77 w Żurawicy. Chodzi o oznakowanie Fortu XII Werner, Fortu X a Pruchnicka Droga, Fortu X Orzechowce oraz cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Żurawicy „Przysiółek Bażantarnia” - dodaje Majkowski.

Brak odpowiedniej promocji Fortów Twierdzy Przemyśl wytknięto w trakcie kontroli wykorzystywania pieniędzy z programów unijnych, jaką w 2018 r. przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Projekt kosztował ok.24 mln zł, a inwestycje przeprowadzono w ok. 20 obiektach. NIK miał zastrzeżenia co do wykorzystania efektów projektu, m.in. z powodu braku odpowiednich działań informacyjnych. M.in. nie było tak podstawowej rzeczy, jak znaków kierunkowych do obiektów.