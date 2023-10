Nowy most na rzece Stupnica w Bachowie [ZDJĘCIA]

Jest to już 42 most przebudowany na terenie powiatu przemyskiego. Jan Pączek starosta przemyski podkreśla, iż inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców gminy Krzywcza, a sam most łączy nie tylko brzegi, łączy przede wszystkim ludzi.

Nowy most poprawił komfort podróżowania nie tylko mieszkańców powiatu przemyskiego ale także osób, które często przejeżdżają przez ten obszar. Jednocześnie i co najważniejsze, nowy most znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w regionie, a to dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz odpowiednim standardom bezpieczeństwa.