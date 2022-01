Nowy samochód dla strażaków z OSP Buszkowice w powiecie przemyskim. Volkswagen Crafter kosztował 320 tys. złotych [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

We wtorek późnym wieczorem do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Buszkowicach (gm. Żurawica) pod Przemyślem trafił fabrycznie nowy samochód. To Volkswagen Crafter 34 4Motion z napędem 4x4. 315 tys. zł na zakup auta przekazał Urząd Gminy w Żurawicy, a 5 tys. zł firma GAZ System.