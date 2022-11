Od poniedziałku w szpitalu w Przemyślu tydzień bezpłatnych badań

Rzecznik dodał, że udział w badaniach nie wymaga skierowania, a jedynie wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

- Na kobiety czeka mammografia oraz USG piersi. To pierwsze badanie skierowane jest do pań w wieku od 50 do 69 lat. Natomiast na USG mogą zgłosić się wszystkie kobiety pełnoletnie - wyjaśnił Bugira.