Odpust w Kalwarii Pacławskiej. U pielgrzyma doszło do napadu drgawkowego OPRAC.: Marcin Trzyna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu poinformowała o sobotnim zdarzeniu, do którego doszło podczas trwającego Wielkiego Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Pacławskiej. - Realizowaliśmy zgłoszenie wyjazdu do mężczyzny, u którego doszło po raz pierwszy w życiu do napadu drgawkowego - relacjonuje WSPR.