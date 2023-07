Odważna koncepcja metamorfozy ul. Dworskiego w Przemyślu [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Co by się jednak stało, gdybyśmy „pokombinowali” z organizacją ruchu? Co mam na myśli? A gdyby tak wyłączyć z ruchu cały prawy pas i pozostawić jedynie pas lewy dla ruchu samochodowego? Dlaczego? Pomysł, który jest częścią większego planu, zakłada wyłączenie prawego pasa z ruchu i zorganizowanie na nim parkingu i drogi dla rowerów. Chodniki (tak często zastawione przez samochody) zostaną „zwrócone” pieszym i osobom z niepełnosprawnością ruchową - proponuje Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.