Ostrzeżenie IMGW przed intensywnymi opadami śniegu w Przemyślu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW przekazało w poniedziałek Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie.

Alert obejmuje powiaty:

brzozowski,

dębicki,

jarosławski,

kolbuszowski,

leżajski,

lubaczowski,

łańcucki,

niżański,

przemyski, Przemyśl,

przeworski,

ropczycko-sędziszowski,

rzeszowski, Rzeszów,

strzyżowski,

a także bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.

Jak podał instytut, na tym obszarze prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 6 rano we wtorek do godz. 3 nad ranem w środę. Tylko na południu regionu śnieg ma zacząć padać już o godz. 3 nad ranem we wtorek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.