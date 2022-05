Park linowy z 4 trasami - nowa atrakcja regionu w Hotelu Arłamów koło Przemyśla [ZDJĘCIA]

- Park Linowy doskonale wpisuje się w sportowy program #ArłaMOVE. To świetna forma rozrywki sportowej i rekreacji dla całej rodziny. Oczywiście największe zainteresowanie budzi wśród dzieci i nastolatków, ale swoje możliwości chętnie sprawdzają też dorośli. Pokonanie przeszkód nie wymaga specjalnego przygotowania, nie jest też potrzebny specjalistyczny sprzęt, przydaje się natomiast ogólna sprawność i zwinność oraz krótka rozgrzewka, jak przed każdą aktywnością. To też mierzenie się ze swoimi lękami, zwłaszcza związanymi z wysokością, oraz dobre ćwiczenie dla umysłu, bo żeby przejść z jednego punktu do drugiego, trzeba wykazać się odrobiną sprytu i koncentracją, utrzymać równowagę, wiedzieć jak stawiać kroki, czego się chwycić, by najłatwiej pokonać trasę - tłumaczy Radosław Korczak, Manager ds. Sportu i Rekreacji w Hotelu Arłamów.