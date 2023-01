Piekarnia "Kacper" we Fredropolu pod Przemyślem wystawiona na sprzedaż. Klienci nie mogą w to uwierzyć [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

- Łza się w oku kręci. Wraz ze sprzedażą skończy się pewna epoka - to jedna z reakcji do informacji o wystawieniu na sprzedaż piekarni we Fredropolu koło Przemyśla. Właściciel poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.