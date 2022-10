Pierwsza taka operacja w 150-letniej historii Twierdzy Przemyśl. Maszt telefoniczny po renowacji wrócił do Żurawicy [ZDJĘCIA]

Charakterystyczny maszt przez ok. 110 lat stał przy drodze wojewódzkiej Żurawica - Kańczuga. Widać, że zbieracze złomu już się do niego zabierali, ale solidna konstrukcja oparła się im.

W listopadzie 2020 roku maszt został zdemontowany. Obiekt znajdował się w pasie drogowym przy jezdni, która miała być poszerzana. Podjęto więc decyzję o tym, by wykopać obiekt, przywrócić mu dawny wygląd i wkopać w miejscu, w którym mógłby cieszyć miłośników historii Twierdzy Przemyśl.

Według różnych źródeł ponad 110 lat temu w Twierdzy Przemyśla znajdowało się od kilku do nawet 111 takich słupów. Brak jest jednak wiarygodnego potwierdzenia tej większej liczby. Przed stu laty owe maszty były wsparciem dla przewodów telefonicznych łączących forty oraz inne strategiczne w ówczesnym czasie obiekty. Do naszych czasów zachowały się tylko dwa takie maszty. Obok żurawickiego identyczny znajduje się w okolicach drogi dojazdowej do fortu Optyń.