Policjanci latali dronem nad obwodnicą Przemyśla. Złapali 21 kierowców

Funkcjonariusze obsługujący drona, po zarejestrowaniu wykroczenia, przekazywali informację najbliższemu patrolowi, który podejmował interwencję wobec kierujących łamiących prawo.

- W trakcie trwania działań, bezzałogowy statek powietrzny zarejestrował 21 kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Polegały one m.in. na niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej i wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych. Policjanci łącznie nałożyli 15 mandatów na kierowców samochodów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, sporządzili 2 wnioski o ukaranie do sądu - powiedziała asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.