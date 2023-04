Policjanci z Przemyśla zatrzymali 59 kierowców za zbyt szybką jazdę

19 kwietnia przemyska drogówka prowadziła działania "Prędkość". Celem akcji jest walka z kierowcami, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, a tym samym ograniczenie zdarzeń drogowych i ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe. Działania prowadzone były na terenie miasta i powiatu przemyskiego.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 9. Osobowe renault jechało ulicą Lwowską w Przemyślu, w kierunku centrum miasta. Nagle świadkowie zauważyli płomienie wydobywające się z podwozia pojazdu!…

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, gdyż jest to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Jadąc z nadmierną prędkością stwarzamy śmiertelne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.