Pomoc dla mieszkańców Przemyśla, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą

W punkt konsultacyjno-doradczy „START – UP, działającym przy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zainteresowane osoby mogą uzyskać pełną informację o różnych sprawach dotyczących założenia i prowadzenia własnej firmy.

Chodzi o:

kolejne etapy rejestracji działalności gospodarczej,

formy opodatkowania,

ubezpieczenia społeczne,

dotacji na założenie firmy,

preferencyjne pożyczki na założenie firmy.

Informacje udzielane w tym punkcie są bezpłatne.

- Punkt „START-UP” jest prowadzony w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - informuje Urząd Miejski w Przemyślu.

Więcej informacji o pomocy w ramach "Start - Up" można uzyskać w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój 311). Od poniedziałku do piątku, w godz. 9 do 15.