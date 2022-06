Ponad 100 uczestników wzięło udział w projekcie "Sport, nauka i zabawa dla nas ważna sprawa" w Kaszycach [ZDJĘCIA]

Projekt realizowany był z Fundacją PZU, która zapewniła dofinansowanie. Społeczność Szkoły Podstawowej w Kaszycach oraz dzieci zrzeszone w UKS Orzełki ciekawie spędzały czas na poznawaniu i nabywaniu nowych umiejętności takich jak:

- Nie zabrakło rajdów pieszych, wyjazdów do muzeum, wycieczek połączonych ze zwiedzaniem Przemyśla i cotygodniowych wyjazdów na basen. Jeżeli do tego dodamy zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne i sportowej, daje to nam szeroką gamę aktywności, z których licznie skorzystały dzieci z miejscowej szkoły i „Orzełków” - informuje Renata Łaskarzewska, dyr. SP w Kaszycach.