Poświęcono nowy samochód dla strażaków z OSP Fredropol [ZDJĘCIA]

Do Ochotniczej Straży Pożarnej we Fredropolu koło Przemyśla trafił nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. Auto kosztowało 915 tys. zł, z czego 490 tys. to środki z budżetu Urzędu Gminy we Fredropolu, a 415 tys. to dofinansowaniu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.