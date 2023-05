Powiat przemyski honorowym członkiem w EuRegio SaarLorLux+ [ZDJĘCIA]

W dużej sali posiedzeń administracji miejskiej i powiatowej Hamburga odbyła się konferencja prasowa, na której powstał kolejny związek, a mianowicie związek muzealny, w skład którego wchodzą muzea Niemiec, Francji, Polski i Ukrainy w dziedzinie górnictwa oraz przemysłu naftowego i gazowego.

Podczas uroczystej części członkom sojuszu wręczono honorowe świadectwa członkostwa w EuRegio Saarlorlux Grande Région.

Podczas uroczystości jako pierwszy z przedstawicieli samorządów głos zabrał Jan Pączek starosta przemyski.

W swoim przemówieniu podkreślił wagę współpracy z powiatem Saarpfalz, która właśnie rozpoczęła się w Homburgu 15 lat temu dzięki inicjatywie Hansa Bolingera. Na współpracy zyskała przede wszystkim polska i niemiecka młodzież, która korzystała z efektów europejskich, edukacyjnych projektów wymiany. Wyraził nadzieję i przesłanie na przyszłość, iż to co możemy przede wszystkim w ramach międzynarodowego sojuszu zrobić, to czynienie dobra, które pozytywnie będzie zmieniać rzeczywistość. W kontekście natomiast przedstawicieli ukraińskich starosta wyraził słowa wsparcia i zrozumienia ich trudnego położenia. „Stay Together - nie bądź obojętny” - tymi słowami zakończył swoje przemówienie. W delegacji polskiej powiatu przemyskiego staroście towarzyszyły urzędniczki; inspektor ds funduszy europejskich Magdalena Andrzejak oraz powiatowy rzecznik prasowy Małgorzata Dachnowicz.

Na zakończenie odbył się "Koncert dla pokoju" w Europejskim Parku Kulturalnym w Blizzbrook-Rhineheim. Podczas koncertu wystąpiły zespoły z Niemiec, Ukrainy i Polski. Polskę reprezentował zespół „Karczmarze” z Rzeszowa, który najmocniej porwał widownię, która nie tylko biła brawo ale i zaczęła tańczyć, bo nogi same do tańca porywały.