"Powiedzcie stop zbrodniom" - do rosyjskich artystów apeluje Krzysztof Iwaneczko, muzyk i kompozytor z Przemyśla

Dr Krzysztof Iwaneczko, pochodzący z Przemyśla muzyk i kompozytor z Przemyśla, a obecnie też wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zaapelował do ludzi kultury i sztuki w Rosji o powstrzymanie wojny. Apel można również odsłuchać w globalnym serwie Spotify z filmami i utworami. Dochód z odsłon pan Krzysztof przeznaczy na pomoc Ukrainie.

Krzysztof Iwaneczko to pochodzący z Przemyśla wokalista, pianista, kompozytor i autor tekstów. Jest absolwentem, a obecnie wykładowcą wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, doktorem sztuki. W 2015 r. został zwycięzcą szóstej edycji programu The Voice of Poland w TVP.