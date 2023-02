Pożar przydomowego garażu w Łuczycach pod Przemyślem. Wyjechały 4 zastępy strażaków [ZDJĘCIA]

Pożar w Łuczycach - 14.02.2023

Pierwsi do Łuczyc przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Przemyśla, którzy rozwinęli linię gaśniczą. Na miejscu pojawili się jeszcze druhowie z OSP Medyka i OSP Ujkowice.

Wyczystka kominowa - co to jest?

Wyczystka kominowa to urządzenie służące do czyszczenia przewodów kominowych. Jest to ważne narzędzie, które pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa w domu lub budynku.

Przewody kominowe są niezbędne do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, takich jak kominek, piec, kotłownia itp. Jednak w trakcie eksploatacji mogą one ulegać zanieczyszczeniu, na przykład przez nagromadzenie sadzy, popiołu lub innych zanieczyszczeń, co zwiększa ryzyko pożaru.