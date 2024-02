Prasówka 10.02.2024 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Współdziałanie mundurowych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z polską oraz szwajcarską policją doprowadziły do odzyskania dwóch poszukiwanych pojazdów o łącznej wartości 340 tys. złotych.

Od godz. 9 trwa protest rolników w Medyce. Zablokowany jest dojazd do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Rolnicy przechodzą przez przejście dla pieszych. W ciągu godziny przepuszczany jest jeden pojazd ciężarowy. Samochody osobowe kierowane są przez policję na drogę gminną.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Tablet Lenovo Tab M10 Plus LTE ma 10.61-calowy o r...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W poniedziałek (12 lutego) zakończy się jeden z ważniejszych etapów tegorocznych wyborów samorządowych. Rejestracja komitetów wyborczych. Już teraz jednak wiadomo, że raczej będą to wybory bez szyldów dużych partii politycznych. Komitety stawiają na nazwiska liderów.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Program Moja Woda 2024 to szansa na otrzymanie wsparcia finansowego na przydomową instalację do zbierania wody deszczowej. Nabór wniosków trwa do 30.06.2024, więc warto zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Wyjaśniamy, gdzie i jakie formalności należy załatwić, aby dostać dotację w ramach Moja Woda 2024.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 15 na drodze krajowej nr 77 w Duńkowiczkach pod Przemyślem. Na pasie w kierunku Orłów kierujący tirem, obywatel Polski najechał na tył forda. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującą osobówką.

W czwartek, 8 lutego przed godz.14 straż pożarna w Przemyślu odebrała zgłoszenie o pożarze drewnianego domu letniskowego w miejscowości Chołowice (gm. Krasiczyn) w powiecie przemyskim. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy ratowników z PSP Przemyśl i OSP Krasiczyn. Nie było osób rannych.