Prasówka 11.06.2023 z całego tygodnia w Przemyślu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na portalu OTODOM.pl sprawdziliśmy oferty sprzedaży domów wolnostojących na rynku wtórnym. Nieruchomości zlokalizowane są w Rzeszowie i kosztują mniej niż 1 mln złotych. Sprawdźcie szczegóły!

Manchester City został triumfatorem Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23! "Obywatele" w wielkim finale ograli Inter Mediolan 1:0. Sędzią głównym tego spotkania był Szymon Marciniak, który spisał się znakomicie. Zobacz najlepsze MEMY!

Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu. Są tez takie długi, których nie da się uniknąć bo się one zgodnie z prawem nie przedawniają. Od tych długów nie da się uciec. Zobaczcie, jakie długi się nie przedawniają.