Prasówka 15.06.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

Policjanci ustalają dokładne okoliczności środowego zdarzenia na skrzyżowaniu ul. Śmiałego z ul. Okrzei w Przemyślu. W zderzeniu dwóch osobówek: forda i opla poszkodowane zostały kobiety, które kierowały tymi pojazdami. Pogotowie ratunkowe przetransportowało je do szpitala.

Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

18 czerwca w niedzielę odbędzie się druga edycja Dnia Bieszczadzkiego „Przystanek Przemyśl”. Po roku impreza wraca na Rynek Starego Miasta w Przemyślu, by przez cały dzień doświadczyć mocy wrażeń – zwiedzania perełek miasta, ciekawych atrakcji turystycznych, a przede wszystkim doświadczenie klimatycznych koncertów. Nie zabraknie zabaw dla dzieci, aspektu charytatywnego na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ciekawych spotkań.