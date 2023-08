Prasówka 15.08.2023 Przemyśl. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Przemyśla

W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

Z okazji przypadającego na jutro (15 sierpnia) Święta Wojska Polskiego na terenie ZEK w Radymnie odbył się piknik. Był świętną okazją do zapoznania się z najnowszym sprzętem wojskowym m.in. Leopard 2, Langusta, Poprad, Rak, Rosomak.

Dzięki podpisanej rok temu przez prezydenta Andrzeja Dudę, nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym, banki zwracają dodatkowe opłaty, wymuszane na kredytobiorcach w czasie oczekiwania przez nich na wpis hipoteki do księgi wieczystej. – Przygotowując nowelizację przyjęto, że jeżeli bank narzucana kredytobiorcy nadzwyczajną opłatę za fikcyjne ryzyko, należy potraktować ją jako swoistą kaucję – poinformowano.

Hiszpańscy policjanci odzyskali w tamtejszym porcie morskim auto o szacunkowej wartości 300 tys. złotych. Ujawnienia dokonano dzięki informacji przekazanej przez mundurowych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Stołecznej Policji.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 9:30 na alei Wolności w Przemyślu. Kierujący traktorem z przyczepą wypełnioną drewnem, jechał w stronę ul. Lwowskiej. W pewnej chwili doszło do awarii tylnego prawego koła w ciągniku i cały zestaw wywrócił się. Kierującemu nic się nie stało. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Niziny.

Magdalena Kumorek to polska aktorka, której wróżono dużą karierę. Znana jest głównie dzięki rolom serialowym, ale ma ona również doświadczenie filmowe i teatralne. Mało kto wie, że jej drugą pasją jest śpiew – za co została wielokrotnie nagrodzona na przeróżnych konkursach. Z pewnością będziecie mogli sami ocenić jej talent, bo Magdalena Kumorek dołącza do ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo”.